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Haberler Ekonomi Üreticilere 170 milyonu aşkın tarımsal destek

Üreticilere 170 milyonu aşkın tarımsal destek

HABER MERKEZİ
Üreticilere 170 milyonu aşkın tarımsal destek
Hükümetin çiftçilere sağladığı 170 milyonu aşkın tarımsal destek dün hesaplara aktarıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda 3 destek kaleminde toplan 170 milyon 548 bin liralık desteğin hesaplara yatırılacağı duyuruldu. Tarım Bakanlığı, tarımsal üretimde üreticilere ve yetiştiricilere sağladığı destekleri sürdürüyor. Destekten yararlanan üreticilerin hesaplarına 170 milyon lirayı aşkın destek aktarıldı. Bu kapsamda bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi için 131 milyon 31 bin 386 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 31 milyon 778 bin 714 lira, Uzman Eller Projesi kapsamında 7 milyon 737 bin 900 lira ödendi.
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