Azerbaycan’dan deprem bölgesine büyük yardım

Birçok alanda ortak hareket eden Türkiye ile Azerbaycan, Kahramanmaraş için de tek yürek oldu. İki ülke arasında kentin ihyasını hızlandıracak yeni bir anlaşma daha yürürlüğe girdi. Kahramanmaraş'ın bir bölgesinde konut, okul ve kültür merkezi yapımını kapsayan işbirliği için Azerbaycan 100 milyon dolarlık kaynak ayırdı. Bu tutar ile kentte inşa edilecek yapılar, sonrasında Türkiye'ye hibe edilecek. TOKİ ile Azerbaycan Toplu Konut İdaresi (MIDA), proje kapsamında beraber çalışacak. Bu kapsamda iki kurum arasında özel bir çalışma grubu oluşturulacak.