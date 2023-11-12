Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği tarafından düzenlenen Türkiye İş Ahlakı Zirvesi'nde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, önemli açıklamalarda bulundu. İşsizlik verileri ile ilgili konuşan Bolat, "Dün işsizlik verimiz de açıklandı. Hamd olsun, yüzde 9,1'e geriledi. Bu çok uzun yıllardır, yakaladığımız en düşük rakam olarak söyleyebilirim" diye konuştu.

'DEVLET HEPSİNİ DENETLİYOR'

Bakan Bolat, "Piyasa denetimleri, piyasa gözetimi, haksız fahiş fiyat uygulamaları, stokçuluk gibi uygulamaları devlet olarak denetliyoruz. Bunları yapanlara ağır cezalar uyguluyoruz. Önümüzdeki torba yasada da bu konuda cezalar katmerli şekilde artırılacak" ifadelerini kullandı. Bakan Bolat ayrıca, önümüzdeki yıl Ticaret Bakanlığı bütçesi içerisinde ihracat desteklerini yüzde 115 artırarak 22 milyar liralık bir destek sunacaklarını vurgulayarak, Türkiye e-İhracat Platformu'nu yakında başlatacaklarını söyledi.