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Enerji sektörü jeotermal ile istihdam yaratıyor

HABER MERKEZİ
Enerji sektörü jeotermal ile istihdam yaratıyor
Jeotermal Enerji Derneği (JED) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kındap, sektörün bugün itibarıyla enerji üretimi, termal turizm, konut ısıtması, jeotermal seracılık gibi alanlarda 20 binin üzerinde istihdam sağladığına dikkat çekti. Jeotermalin bu istihdam seviyesi ile temiz enerji alanında yüksek bir değer sağladığını belirten Kındap, "Sektörümüz, jeotermalin entegre kullanım alanlarına yatırımların artması ile bugünkü istihdam seviyesini en az beşe katlayacak potansiyele sahip. Jeotermal seraların hızla devreye alınması ile tarımdaki istihdamın süratle arttığını gözlemleyeceğiz. 100 binin üzerinde istihdama ulaşmamız rahatlıkla mümkün olabilecek" dedi.
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