Sındırgılı kadınlar arıcılık öğreniyor

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje ile Sındırgı'da arıcılık mesleği ile ilgili kadınlara eğitim verildi. Proje ile Sındırgı'da sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak; arıcılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, doğal arı ürünlerinde verimin, kalitenin, katma değerinin arttırılması ve markalaşmasının sağlanması hedefleniyor. Bireylerin arıcılık mesleğine yönlendirilmesine destek sunulmasını sağlayacak projenin süresi 12 ay olarak belirlendi.