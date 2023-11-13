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Haberler Ekonomi Teknopark işletmelerinin ihracatı 10 milyar dolar

Teknopark işletmelerinin ihracatı 10 milyar dolar

HABER MERKEZİ
Teknopark işletmelerinin ihracatı 10 milyar dolar
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'da düzenlenen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Dijital Teknolojiler İş Konseyi İstişare Toplantısı'na katıldı. 70'e yakın üyenin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, bulut, fintech, mobil, oyun, siber güvenlik, yazılım, yenilikçi, web3, girişim sermayesi ve sağlık teknolojilerindeki gelişmeler ele alındı. Kacır, teknoparklarda bulunan teknoloji girişimlerinin 100 binin üzerinde istihdam sağladığını belirterek, "Teknoparklarımızdaki işletmelerimizin ihracatı, 10 milyar dolara ulaştı" dedi.
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