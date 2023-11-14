Evde Bakım Yardımı ödemeleri başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evde Bakım Yardımı kasım ayı ödemelerinin başladığını belirterek, "Bakıma ihtiyacı olan vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2,8 milyar TL yardımı yatırmaya başladık" dedi. Bakan Göktaş, yazılı açıklama ile Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını belirtti. Evde Bakım Yardımı ile yakınlarının bakımını üstlenen aile üyelerinin desteklendiği ve aile bütünlüğünün korunduğunu aktaran Göktaş, hak sahibi hane başına aylık 5 bin 97 TL ödeme yapıldığı kaydetti.