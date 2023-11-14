Tire’de Tarım Kredi Marketi vatandaşların hizmetine girdi

İzmir Tire'de, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Uğurlu'nun girişimleri ile Tarım Kredi Marketi açıldı. Balcı caddesinde hizmete giren marketin açılış kurdelesini, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve vatandaşlar ile birlikte kesen Uğurlu, "Çalışmalarımızı 1 ay geçmeden tamamlayarak, marketimizi Tireli vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Uygun fiyat politikası ve kaliteli ürünleriyle öne çıkan Tarım Kredi Marketleri sadece Tire'de değil, ülke çapında büyük rağbet görüyor. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.