5 bin TL ikramiye mağdurları

Cumhuriyetin 100. yılına özel Sosyal Güvenlik Kurumu, Emekli Sandığı ve Bağkur'dan emekli olanlar ile dul ve yetim aylığı alanları kapsayan 5 bin liralık Cumhuriyet ikramiyesi ödemeleri hesaplara yattı. Bir defaya mahsus verilen 5 bin liralık ikramiyeden, emekli olduğu halde çalışmaya devam edenler, geçen Ekim ayı içinde bir gün dahi çalışmış olanlar faydalanamadı. Çeşitli nedenlerle yıllarca üretim yapmadıkları halde ziraat odalarından çiftçi kayıtları olduğu ileri sürülerek bu ikramiyeden faydalanamadıkları için mağdur oldular.

ŞİRKETLER BAHANESİ

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olanlar, Cumhuriyet'in 100. Yılı anısına çalışmayan emeklilere verilen 5 bin TL ikramiyeden yararlanamadı. Hatta kapatılan şirketleri bahane edilerek ikramiye mağduru olan emeklilerin de bulunduğu ileri sürüldü. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Emekli çiftçilerimiz Hükümetimizin Cumhuriyetin 100. Yılına özel olarak verdiği 5 bin lira ikramiyeden yararlanamayarak mağdur oldu. İnfial yaratan bu durum ve aşırı bilgi kirliliği yüzünden üretim yapan çiftçilerimiz Ziraat Odası kayıtlarını sildirmek istiyor" ifadelerini kullandı.