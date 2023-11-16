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Haberler Ekonomi Termalin Yıldızı’ndan tarihe anlamlı katkı

Termalin Yıldızı’ndan tarihe anlamlı katkı

HABER MERKEZİ
Termalin Yıldızı’ndan tarihe anlamlı katkı

Aydın Kuşadası'nda geçtiğimiz yıl hizmete giren Aydın'ın tek 5 yıldızlı termal oteli Seven For Life Thermal Hotel, Magnesia Antik Kenti'nde tarihin gün yüzüne çıkması için yapılan kazı çalışmalarına sponsor oldu. Yediyol Holding bünyesine bağlı olarak, Kuşadası'nın Davutlar mahallesinde 1 yıldır hizmet veren ve Aydın bölgesinin tek 5 yıldızlı termal oteli Seven For Life Thermal Hotel, Magnesia Antik Kenti'nin tarihi güzelliklerini keşfedecek. Yediyol Holding Bünyesinde, "Sürdürülebilir Turizm" anlayışı ile faaliyette olan Seven For Life Thermal Hotel ve Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında Magnesia'daki kazı çalışmalarına maddi destek için protokol imzalandı. Yediyol Holding Genel Koordinatörü Hasan Göçmen, bu sponsorluğun bir başlangıç olduğunu belirtti.

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