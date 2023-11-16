Türkiye Yeşil Fonu geliyor

Bakan Şimşek, Yeşil Finans Projesi için Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ'ye sağlanacak 155 milyon dolar kredinin, Dünya Bankası tarafından onaylandığını belirtti. Bakan Şimşek, "Uyguladığımız ekonomik programın sonuçları 2024'ün ikinci yarısından itibaren net şekilde görülecek, böylece yatırımcı güveni daha da pekişecek ve ülkemize küresel fon akışı hız kazanacaktır" dedi.

FİNANSMAN SAĞLAYACAK

Bakan Şimşek, projeyle işletmelere yeşil finansman arzının sağlanması, yeşil teknolojilere yatırımın teşvik edilmesi ve finansal sektörün çeşitlendirilmesinin amaçlandığını belirterek, "Türkiye Yeşil Fonu adında bir girişim sermayesi yatırım fonu kuruyoruz. Fon, yeşil ve yenilikçi dönüşüm firmalarına öz kaynak finansmanı sağlayacak" ifadelerini kullandı. Fonun, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına tabi olacağı belirten Şimşek, Dünya Bankası kredisinin fon için de kaynak oluşturacağını dile getirdi. Öte yandan Şimşek, "Dünya Bankasından sağlanan 155 milyon dolarlık kredinin kaldıraç etkisiyle ilerleyen dönemde, fona diğer yatırımcıların da kaynak sağlaması ve fonun büyüklüğünün artırılması hedefleniyor" açıklamasını yaptı.