İzmir’de zeytin ve zeytinyağı sezonu

İZMİR Ticaret Borsası ve Bergama Ticaret Odası iş birliğinde 2023- 2024 sezonu zeytin ve zeytinyağı açılış töreni gerçekleştirildi. Bergama'da gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, "İzmir olarak bir değerlendirme yaptığımızda ise ülkemizde zeytinciliğinin en önemli merkezlerinden birisi olduğumuzu söyleyebiliriz. İlimizde bu sezon yaklaşık 32 bin ton zeytinyağı ve 28 bin ton sofralık zeytin rekoltesi tahmin ediliyor" dedi. Sezon açılışında konuşan Kestelli, "Zeytinyağında tağşiş, sofralık zeytinde merdiven altı üretim sektörün en önemli sorunlarından birisi. Haksız rekabet neden olan, tüketici sağlığını ve güvenini olumsuz etkileyen bu sorunların ortadan kaldırılması amacıyla e-ticaret siteleri de dahil olmak üzere denetim mekanizmaları daha etkin olmalı" dedi.