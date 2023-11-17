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Haberler Ekonomi Yerli ve milli mobilya üssü ÜKEA İzmir'de açılıyor

Yerli ve milli mobilya üssü ÜKEA İzmir'de açılıyor

METİN BURMALI
Yerli ve milli mobilya üssü ÜKEA İzmir’de açılıyor
İZMİR'DE perakende zincir mağazaları, züccaciye, elektrikli küçük ev aletleri, beyaz eşya ve mobilya ile sektörün lideri Ülkü Grup, "ev alışverişinde" yeni bir dönem başlattı. Menderes'te 7 bin metrekare gibi dev bir alanda kurulan ÜKEA/ Ülkü Konsept Ev Alışverişi, sektördeki tüm markaları tek çatı altında topladı. "Evinizi Yeniler" sloganıyla yola çıkan ÜKEA, hedefini ise en kaliteli ürünleri en avantajlı fiyatlarla, tüketiciyle buluşturmak olarak belirledi. Ülkü Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Ülkü, sektördeki 58 yıllık deneyimlerinin bir sonucu olan ÜKEA'nın, küresel yerli ve milli markalara ait ürünlerin hepsinin bir arada sunulduğu tek konsept olduğuna dikkat çekti. Ülkü "Yerli ve milli bütün markalarımızın her biri ÜKEA'da yerini aldı. Elektronikten beyaz eşyaya, tüm ürünleri, hiçbir yerde bulamayacakları şekilde en kaliteli olanlarını, en iyi fiyatlarla İzmirlilerle buluşturduk" dedi.
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