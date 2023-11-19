Amerikalıların tüketici harcamaları yavaş

ABD'DE enflasyon ve artan borçlanma maliyetleri tüketicileri alışveriş yapmadan önce iki kere düşünmeye zorlarken, "tatil sezonu" olarak adlandırılan ve kasım ile aralık aylarını kapsayan dönemde, perakende satışların önceki yıllara kıyasla daha yavaş hızda artması bekleniyor. Amerikalı tüketicilerin "tatil sezonu" harcamaları, 5 yılın en düşük artışında. Öte yandan Deloitte'un "tatil sezonuna" ilişkin perakende satış tahminleri de ekonomiye dair endişelerin tüketicileri harcamalarında daha dikkatli olmaya zorlamasıyla satışların önceki yıllara kıyasla daha yavaş hızda artmasının beklendiğini ortaya koyuyor.