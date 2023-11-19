“OSB’lerin verimliliğini artırmayı amaçlıyoruz”

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, OSB'lerin rekabet gününün artırılması amacıyla yeni bir projeyi hayata geçireceklerini anlattı. Bakan Kacır, "OSB'lerimizin Yeşil OSB'lere dönüşümünü hızlandırmak adına Dünya Bankası Türkiye OSB Projesi ile 300 milyon dolar finansman kullandırıyoruz. Proje ile Türkiye'deki seçilmiş OSB'lerin verimliliğini, çevresel sürdürülebilirliğini ve rekabet gücünü artırmayı amaçlıyoruz. Ülkemizde sanayi işletmelerinin etkin yeşil dönüşümünü sağlamak üzere Dünya Bankası ile iş birliği halinde 450 milyon dolar bütçeli Türkiye Yeşil Sanayi Projesi'ni de hayata geçiriyoruz" dedi.