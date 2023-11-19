Türkiye’nin yeni mobilya üssü ÜKEA açıldı

Perakende zincir mağazaları, züccaciye, elektrikli ev aletleri, beyaz eşya ve mobilya ile sektörün lideri Ülkü Grup tarafından Menderes'te 7 bin metrekarelik alanda kurulan ÜKEA (Ülkü Konsept Ev Alışverişi) açıldı. 'Evinizi Yeniler' sloganıyla yola çıkan ÜKEA'nın açılış törenine sektör temsilcileri ve iş dünyasının yanı sıra AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, MÜSİAD İzmir Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Temur ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da katıldı.

'BÜYÜYEREK YOL ALACAK'

ÜKEA'nın açılışında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, "Ülkü Grup, bir evin ihtiyaç duyabileceği her şeyi tek çatı altında toplamış. Kalitesi ve fiyat avantajıyla dikkat çekiyor. Bu fikri çok önemsiyorum. Ülkü Grub'un, kültür coğrafyamızda daha da büyüyeceğine inanıyorum" dedi. Ülkü Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Ülkü, 58 yıllık deneyimlerinin bir sonucu olan ÜKEA'nın, yerli ve milli markalara ait ürünlerin bir arada olduğu tek konsept olduğunu söyledi. Ülkü, "Elektronikten beyaz eşyaya, züccaciyeden mobilyaya tüm ürünleri, en kaliteli olanlarını, en iyi fiyatlarla İzmirlilerle buluşturduk. Şıklığı, zarafeti, konforu, kaliteyi ve estetiği en uygun fiyatla, en iyi ödeme seçenekleriyle sunuyoruz" dedi.

KALİTELİ ÜRÜNLER ÜKEA'DA

ÜKEA'NIN Türkiye'nin önde gelen markalarını ulaşılabilir fiyatlarla sunduğunu belirten Ümit Ülkü, "Bizden 25 yıl önce anne babasının beşiğini aldığı çocuklar, bugün evlenirken eşyalarını bizden alıyor" dedi. Adnan Menderes Havalimanı'nı geçtikten sonra Menderes sınırlarında açılan ÜKEA, ilk etapta İstanbul, Ankara, Antalya, Sakarya ve Trabzon'da açılacak şubelerle büyüyecek.