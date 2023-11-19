‘Yüksek fiyat artışına sıkı önlemler var’

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zeytinyağı fiyatlarındaki artış hakkında açıklamalar yaptı. Tarım sektöründen birilerinin çıkmasının temel sebebinin sürdürülebilirliğin sağlanamaması ve girdi fiyatları olduğunu ifade eden Bakan Yumaklı önemli açıklamalar yaptı.

'ÇİFTÇİLERİMİZİN YANINDAYIZ'

"Gübre, mazot, tohum ve ilaç. Bu girdilerle ilgili destekler konusunda çok yoğun çalışmamız var" diyen Yumaklı, "Mazot ve gübreyle ilgili maliyetlerin bir bölümü kendilerine destek olarak verilir. Asla çiftçilerimizin zarar etmesine izin vermeyeceğiz. Girdi maliyetlerini düşürebiliriz, düşüremezsek destekleriz" dedi. Zeytinyağındaki yüksek fiyatlar hakkında açıklama yapan Yumaklı, Türkiye'de geçen yıl mevcutta ihtiyacın iki katı kadar üretim yapıldığını söyledi. Zeytinyağı tüketiminin maksimum 180 bin ton olduğunu belirten Bakan Yumaklı, "Türkiye'de raflarda gördüğümüz ürünün fiyatında değişiklik olmadı. Olması gerekenin üzerinde fiyatlamalara izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

'YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR'

BAKAN İbrahim Yumaklı, "Hiçbir zaman ürün fiyatını bir haftada 2 katına, 3 katına çıkaracak bir şey olmadı. Eğer olduysa bu kötü niyetle yapılmıştır. Çok yakından takip ediyoruz" diye konuştu