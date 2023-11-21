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Haberler Ekonomi Öğretmenlere trenlerde yüzde 50 indirim

Öğretmenlere trenlerde yüzde 50 indirim

Son dakika haberi...Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle 24-30 Kasım tarihleri arasında öğretmenlere yüzde 50 indirim uygulanacağını açıkladı.

HABER MERKEZİ
Öğretmenlere trenlerde yüzde 50 indirim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, öğretmenlerimizin haklarının ödenemeyeceğini belirterek, "Öğretmenler Günü Haftasında kıymetli öğretmenlerimize hediye vermek istedik.

Yıl boyunca TCDD Taşımacılık tarafından öğretmenlerimize tüm tren seyahatlerinde normalde yüzde 15 oranında indirim yapılıyordu. 24-30 Kasım tarihleri arasında da yüksek hızlı trenlerimiz (YHT) ile anahat trenlerimizde öğretmenlerimize bu indirim oranı yüzde 50 olarak uygulanacak" dedi.

ÖZEL OKULLARDAKİ ÖĞRETMENLERİ DE KAPSIYOR

Uraloğlu, "Bu uygulamadan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı veya Bakanlık tarafından onaylanmış her derece ve türdeki resmi ve özel okullarda halen çalışan müdür ve müdür yardımcıları dahil tüm öğretmenler, uygulama ve araştırma merkezleri dahil tüm yükseköğretim kuruluşlarında çalışan öğretim elemanları ve Türk uyruklu olup yabancı ülkelerde çalışan öğretmenler faydalanacak" diye konuştu.Uraloğlu, indirim uygulamasından faydalanabilmek için öğretmen kimlik kartlarının ibraz edilmesinin yeterli olacağını belirtti.

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