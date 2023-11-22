ÖTV’de indirim müjdesi

Geçtiğimiz gün elektrikli otomobilde yüzde 10, 40, 50 ve 60 olarak uygulanan ÖTV matrahları için Resmi Gazete'den yeni bir karar alındığı duyurulmuştu. Buna göre elektrikli modellerde yüzde 10'luk ÖTV matrahında güncellemeye gidildi. 1 milyon 250 bin lira olan matrah eşiği 1 milyon 450 bin liraya çıkarıldı. Kararla birlikte motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ve vergisiz fiyatı 1 milyon 450 bin TL'yi aşmayan modeller yüzde 10'luk ÖTV diliminde yer alacak. Yine motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ancak vergisiz fiyatı 1 milyon 450 bin TL'nin üzerinde olan modeller ise yüzde 40'lık dilime geçecek. Motor gücü 160 kW'ı geçen araçlar için bir düzenleme yapılmadı. Burada matrah 1 milyon 350 bin TL olarak devam ediyor. 1 milyon 350 bin TL altındaki modeller yüzde 50, üstündeki modeller ise yüzde 60'lık ÖTV diliminde yer alıyor.

TOGG DA LİSTEDE YER ALDI

Düzenleme öncesinde ÖTV ve KDV eklendiğinde fiyatı 1 milyon 650 bin TL'nin üzerine çıkan elektrikli otomobiller yüzde 40'lık ÖTV dilimine geçiş yapıyordu ve otomatik olarak fiyatları 2 milyon 100 bin TL'nin üzerine çıkıyordu. Matrahın 1 milyon 450 bin TL'ye çıkarılmasıyla yüzde 10 ÖTV ve yüzde 20 KDV eklendiğinde fiyatı 1 milyon 914 bin TL'ye kadar olan elektrikli otomobiller vergi avantajlı dilimde yer alacak. Son aylarda Türkiye'ye gelen elektrikli otomobiller 1 milyon 500 bin ila 1 milyon 600 bin TL arasında bir fiyat etiketiyle piyasaya giriyordu. Markalar modellerini yüzde 10'luk dilimde tutmak için yoğun çaba gösterirken artık elleri biraz rahatlayacak. Bu alt dilimde bir miktar fiyat artışı getirebilir. Yüzde 40'lık dilimde yer alan ve yüzde 10'luk ÖTV dilimine gerileyecek modellerde ise 500 bin TL'ye kadar düşüş bekleniyor. Türkiye'deki elektrikli otomobillerin liste fiyatlarına bakıldığında, aralarında yerli otomobil Togg da dahil 29 tamamen elektrikli model yüzde 10'luk ÖTV diliminde kalıyor. Düzenlemeyle birlikte bunlara 3-4 model daha eklenecek. Düzenlemenin ardından yüzde 40'lık dilimden yüzde 10'luk dilime gerileyen modellerde listeler güncelleniyor. Bazı modellerde fiyatlar netleşti. Markaların küçük düzenlemeleriyle belki bu modellere yenileri eklenebilir.

LİSTELERİ GÜNCELLENEN MODELLER

Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil 1.563.500 TL Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1.227.500 TL Togg T10X V2 RWD Stnd. Menzil 1.329.500 TL Citroen e-C4 100 kW Shine Bold 1.436.000 TL Dacia Spring Extreme Elect. 65 bg 969.000 TL Fiat 500e La Prima by Bocelli HB 87kW 1.347.900 TL Hyundai KONA 100kW Progressive 1.390.000 TL Kia Niro EV - 204 PS Otomatik 1.595.000 TL Opel Corsa Elektrik 100 kW GS 1.175.900 TL Opel Astra Elektrik 115 kW Ultimate 1.599.900 TL Opel Mokka Elektrik 100 kW Ult. 1.493.900 TL Yeni Peugeot E-308 GT 115kW 1.565.000 TL Peugeot e-2008 GT 115kW 1.580.000 TL Renault Zoe Intense R135 1.348.900 TL Renault MEGANE E-TECH 1.499.000 TL Hyundai Ioniq 5 1 milyon 718 TL'ye geriledi.