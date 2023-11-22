Piyasalardaki durağanlık konut fiyatlarını düşürmez

Konut satışlarındaki durağanlığın fiyatlarda düşme beklentisine neden olduğunu belirten FCTU Yönetim Kurulu Başkanı Gülçin Okay, artan maliyetler nedeniyle fiyatlarda bir düşme yaşanmayacağını söyledi. Okay, enflasyon artışına bağlı olarak arsa, inşaat malzemeleri ve işçilik gibi maliyetlerin de yükseldiğini kaydetti.

GAYRİMENKUL KAZANDIRDI

Yeni konut üretiminin yavaşlaması nedeniyle ikinci el konutların değerinin azalmadığını dile getiren Okay, "Yüzde 35'lik banka faizinin nakit parası olanlar için cazip görünse de son bir iki yıl içinde konuta yatırım yapanların kazançları üçe dörde katlandı. Gayrimenkul yatırımcıları kazanmaya devam ediyor. Konut üretimi azaldı, maliyetler de çok arttı. Bu nedenlerle mevcut konutların değeri azalmadı. Satışlarda genel bir durağanlık söz konusu oldu; kiralık konutlara talep de çok arttı. Gayrimenkule yatırım yapanlar altın ve döviz gibi yatırım araçlarına göre daha çok kazandı, hem de risk almadı. Mart 2024'teki yerel seçimler sektörü de etkileyecek. Şu anda baskılanan döviz kurları seçimden sonra farklı bir seyir izleyebilir. Bu nedenle yatırımcılar konut fiyatlarının düşmesini beklememeli; imkanı olanlar hemen harekete geçmeli" diye konuştu.

KONUT TALEBİ DEVAM EDECEK

İzmir'in ulaşım olanakları, iklimi, turizm merkezlerine olan yakınlığı ve insanının yapısı gibi nedenlerle talep gören bir kent olduğunu ve nitelikli göç almaya devam edeceğinin altını çizen Gülçin Okay, "FCTU olarak yaklaşık bin metrekarelik bir alanda 70 gayrimenkul danışmanı ve 130'a yakın da tesis yönetimi personeli olmak üzere; yaklaşık 200 kişilik deneyimli bir ekiple İzmir ve Ege'de hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Gayrimenkul sektörünün kendi içinde birçok hizmet alanı bulunuyor. Bunun için farklı alanlarda uzmanlaşmış ekiplerimizle birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Gayrimenkul satış ve kiralamaları, profesyonel bina yönetimi ve İzmir'de önemli bir ihtiyaç olan mülk yönetimi konusunda da iddialıyız" ifadelerini kullandı.

'PROFESYONEL BİR EKİP KURDUK'

Sektörde yıllardır elde ettikleri referanslar ve güven duygusuyla birlikte İzmir'in önemli ailelerinin mülk yönetimlerini yaptıklarına dikkat çeken Okay, "Mülk yönetimi İzmir'de profesyonel anlamda pek uygulanmıyor. Satış ve kiralamalarda yer gösterimi, güncel satış bedellerinin belirlenmesi ve değişen mevzuatların takibi gayrimenkul danışmanlarının sürekli içinde olduğu bir konu. Bunun için avukat mali müşavir ve danışmanlardan oluşan bir ekip kurduk. Mülk yönetimine özel CRM sistemiyle konut ve işyerlerinin bakım ve onarımı için ekiplerimiz de bulunuyor. İzmir'de bu işi profesyonel yaklaşımla ve titizlikle sürdürüyoruz. Mülk yönetiminde en önemli konu dürüstlük ve güvendir. Doğru fiyatlama, doğru kişiye mülk kiralanması veya satışı, sürecin takibi ve raporlanması önem taşıyor" dedi.