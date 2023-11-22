Sahte zeytinyağı tuzağına dikkat

Vatandaşın sağlığıyla oynayan fırsatçılar, zeytinyağında binbir türlü oyuna başvuruyor. Zeytinyağının içine palm yağı, kolza yağı, pamuk yağı ve ayçiçek yağı karıştırılarak elde edilen karışım yağlar katkısız zeytinyağı adı altında satılıyor. Fırsatçılar, zeytinyağı sezonunun başlamasıyla birlikte yeniden devreye girdi. Özellikle e-ticaret platformlarında 5 litrelik zeytinyağlarının 300 liradan satılması sektör temsilcilerinin tepkisine neden oldu.

MÜTESELSİL SORUMLULUK

Vatandaşların kesinlikle ambalajlı, markalı üretim izni olan zeytinyağlarını almasını öneren sektör temsilcileri, sadece internet satış platformlarında ürünü satana değil aynı zamanda aracılık eden e-ticaret sitesine de cezai işlem uygulaması gerektiğini belirtti. Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat, devletin internetten yapılan satışlara düzenleme ve denetleme getirmesi gerektiğine dikkat çekerek şunları söyledi: "Yetkili kurumların özellikle internet satışlarına yönelik düzenleme ve denetlemeleri yoğunlaştırmaları gerekiyor. Çünkü, tüketiciler bu e-ticaret platformlarına güvenerek zeytinyağı alıyor. Ancak zeytinyağı satışını yapan e-ticaret platformu değil. Platform sadece satışa aracılık edip komisyonunu alıyor. Zeytinyağının sahte çıkması halinde hiçbir sorumluluk kabul etmiyor. Halbuki bu sitelerin de sahte çıkması halinde sorumluluğu olması lazım. Çünkü burada tüketici olarak vatandaşın ve sektörün de mağduriyeti söz konusu oluyor. Gerçek zeytinyağı konusunda devletin yurt dışındaki birçok ülkede olduğu gibi internetten satış platformlarına yönelik müteselsil sorumluluk getirmesi çok önemli. Yani herhangi bir mağduriyet söz konusu olduğunda hem satıcı hem de aracı platform, bu sahtecilikten sorumlu olmalıdır"

5 LİTRE 300 TL OLUR MU?

Ayvalık Zeytin Üreticileri Birliği Başkanı Aydın Şensal, zeytinyağı konusunda hem kurumlara hem de vatandaşlara büyük sorumluluk düştüğünü belirtti. Birçok tanınmış online e-ticaret platformlarından vatandaşların ucuz olduğu için zeytinyağı satın aldığını söyleyen Şensal, "5 litrelik zeytinyağı 300 liradan satılıyor. Bunlar kesinlikle gerçek zeytinyağı değil. Gerçek bir zeytinyağı ancak laboratuvar ortamında belli olur. Taklitleri de çok yapılıyor. Bunları vatandaşın ayırt etmesi çok zor. Bu fiyata zeytinyağı satılıyorsa mutlaka denetlenmesi gerekir" diye konuştu.

"TAKLİT EDİLİYOR"

Gıda Mühendisi Nurten Sırma ise, "Markasını denetlenmeyen zeytinyağı almak risklidir. O nedenle pazardan almak güvenilir değil. Gerçek zeytinyağının kokusu, tadı, lezzeti önemli. Ancak zeytinin kokusu, tadı, rengi kimyasal olarak taklit edilebilir" ifadelerini kullandı.