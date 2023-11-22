Sf Trade’den 100. yıla özel koreografi

EGE Serbest Bölge'de deri ve teknik tekstil alanlarında 2 işletmesiyle faaliyet gösteren SF Trade, Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılını tüm çalışanlarıyla birlikte büyük bir coşkuyla kutladı. Fabrika bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte SF Trade çalışanlarının koreografisiyle oluşturulan '100' rakamı ve sonsuzluk sembolü de görsel bir şölen yaşattı. Etkinlikte yer alan bando takımının seslendirdiği marşlar ve şarkılara da tüm SF Trade ailesi alkışlarla eşlik etti.

Cumhuriyetin ülkemiz için en önemli kazanım olduğunu belirten SF Trade Genel Müdürü Aylin Gözay, "Bugün çok heyecanlıyız. Fabrikamızın her yeri bayraklarla ve balonlarla süslendi. Sabah işe gelirken bando takımı çalışanlarımıza marşlarla eşlik etti. Yaşadığımız bu heyecanı gelecek nesillere taşımak bizim en önemli görevimiz. 100 yıl önce bugünleri görerek bütün egemenliği millete veren vizyoner bir liderimiz var. Cumhuriyet çocuğu olmak büyük bir gurur. Gelecek nesillere bu emaneti aktarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Daha nice yüzyıllara hep birlikte bu coşkuyu taşıyalım. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını şükran, minnetle ve özlemle anıyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşı hepimize kutlu olsun" dedi.