Sirius Yapı’dan 660 bin TL’den başlayan konut yatırımı fırsatı

Durağan giden inşaat sektörünü yeni bir yatırım modeliyle hareketlendirmeyi amaçlayan Sirius Yapı, uygun ödeme koşullarıyla ortak tapulu, kira garantili bir yatırım fırsatını hayata geçirdi. Sirius Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Barış Öncü, Çiğli Yakakent'te yapımı devam eden Sirius Florida projesinde yatırımcılara 660 bin TL'den başlayan fiyatlarla 1+1 dairelerin hissedarı olma şansı sunduklarını söyledi.

Artan konut fiyatları ve krediye ulaşım sıkıntıları gibi nedenlerle yeni konut almak isteyenlerin harekete geçemediğini dile getiren Öncü, "Türkiyede ilk defa, kendi adımıza tescil de çıkartarak yeni bir yatırım modeline imza attık. Birikimlerini gayrimenkule yatırmak isteyenlere eşit paylı mülkiyet sistemi fırsatını sunuyoruz" dedi.

RİSK TAŞIMAYAN YATIRIM

Barış Öncü, "Küçük birikimlerinizi büyük bir yatırıma dönüştürmek için müşterek tapulu mülk sahibi olabilirsiniz. Borsa, altın veya bitcoin gibi belli riskler barındıran yatırımlar yerine yıllardır kendini sektörde kanıtlayan Sirius Yapı güvencesiyle ev sahibi olmak mümkün" diye konuştu.

Barış Öncü "Bu sistemde maksimum 5 yatırımcı bir daireden pay sahibi olabilecek. Üstelik firma olarak kiralama garantisi de veriyoruz. 2023 yılı sonuna kadar, 1+1 dairelerde yüzde 50'si peşin, yüzde 50'si vade farksız '0' faiz ile 15 aylık ödeme planı sunuyoruz. Gelen taleplere göre bu sistemi 2+1 daireler için de uygulayacağız. Proje 5 blokta toplam 181 daireden oluşacak. 3 tip 1+1, 2 tip 2+1, ve tek tipte de 3+1 daireler bulunacak. Projenin ilerleyen sürecinde dubleks bahçe ve penthouse daireleri de beğeniye sunacağız" şeklinde konuştu.