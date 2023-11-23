Merkez Bankası’ndan ihracatçılar için yeni karar: Faize üst sınır getirildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kasım ayı politika faiz kararını bugün TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında açıkladı.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Kurul, politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı.

TCMB tahminleri ikiye katlayan faiz kararı sonrasında kredi kartı azami faiz oranları ve üye iş yeri azami komisyon oranları, yıl sonuna kadar değişiklik olmayacağını bildirdi.

Ancak TCMB'nin aldığı tek karar kredi kartı faizleriyle ilgili olmadı. TCMB ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde toplam faiz maliyetine de üst sınır getirildiğini duyurdu.

TCMB'den yapılan açıklama şöyle:

İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredilerine İlişkin Basın Duyurusu

İhracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde toplam faiz maliyetine üst sınır getirilmiştir.

İhracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde iskonto oranı azami yüzde 25,93'te sabit tutulmuştur.

21 Temmuz 2023 ve 12 Eylül 2023 tarihlerinde ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi günlük kullanım limitinde yapılan güncellemelerle günlük limitler önceki düzeyine göre toplamda 10 kat artırılarak 3 milyar TL seviyesine yükseltilmişti.

Ayrıca, reeskont kredisi kullanımında yüzde 30 ilave ihracat bedeli satış koşulu kaldırılmış ve reeskont kredi vadesi boyunca verilen döviz almama taahhüdünden, ithalat ödemeleri kapsamındaki döviz alımları istisna tutulmuştu.

Bu düzenlemeyle TCMB, ihracatçı firmaların finansmana erişimini ve finansman koşullarını desteklemeye devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.