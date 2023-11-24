Dünyanın ipeği Bursa’dan

15'İNCİ yüzyılda ipek dokuyan yüzlerce tezgâhta günde ortalama 150 kilogram ham ipeğin üretildiği Bursa'da, özellikle Gümrük Birliği'ne girişle birlikte 1991'de ipek üzerindeki fonların kaldırılmasıyla fabrikalar bir bir kapandı, kozaları elde kalan köylüler dut ağaçlarını kesti. Türk kültürünün en önemli parçalarından biri olan ipekçilik, tarihin tozlu raflarında yerini aldı.

Ancak, devreye giren Bursa Büyükşehir Belediyesi Osmanlı'nın en stratejik ürünü olan ve Avrupa'nın yıllarca vergi bile almadığı Bursa ipeğine yeniden hayat verdi. 'Bursa İpeği Yeniden Hayat Buluyor' projesiyle Bursa ipeği dünya saraylarında boy göstermeye başladı. Turkuvaz Medya Grubu yazar ve yöneticileri, kozanın ipeğe yolculuğunu Umurbey İpek Üretim Merkezi'nde yakından inceledi.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ile işbirliği yapan Büyükşehir Belediyesi'nce başlatılan projenin ilk aşamasında yerli kozadan ipek iplik üretimi için mesleğe yeni ustalar kazandırıldı. İkinci aşamada ise Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi'nde elde edilen ürünlerin sanayileşmesi sağlanacak. Sonraki süreçlerde katma değerli ürünler imal edilerek Bursa ipeği her aşamasıyla dünyaya yeniden pazarlanacak.

KİLOSU 150 DOLAR

İPEK kozasının kilosu 300-400 lira iken, kozanın ipek ipliğe dönüştürülmesi durumunda kilo fiyatı 150 ila 200 dolara çıkıyor. Ameliyatların yüzde 80'inde kullanılan iplikler de ipekten oluşuyor.

İpek böceği üretiminin canlanması için Bursa'da kurulan Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi'nin, TÜBİ- TAK ve Bursa Uludağ Üniversitesi işbirliği ile sürdürdüğü proje kapsamında, ipekten üretilen ameliyat ipliğinin hayvan denekleri üzerindeki çalışmaları tamamlanmış durumda. Yurt dışından kilosu 2 bin 600 dolara ithal edilen ameliyat ipliğinin, yerli üretim olarak 840 dolara mal edilmesi planlanıyor.