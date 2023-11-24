Faizsiz finansal ürünler geliyor

HKÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansın açılışı; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, KKTC Milletvekili Sunat Atun, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, Ziraat Katılım Strateji Planlama Finansal Yönetim Bölüm Başkanı Gürkan Çakır, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirildi. 4. Uluslararası İslami Muhasebe ve Finans Konferansı hakkında değerlendirmelerde bulunan, HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu; "İçinde bulunduğumuz 21. yüzyıl, hızlı değişim ve dönüşümlerin öne çıktığı bir döneme tanıklık ediyor. Sanal gerçeklik, kripto para, karbon ayak izi takibi, uzay yolculukları ve yapay zeka gibi kavramlar artık günlük konuşmaların bir parçası haline geldi. Bu büyük değişim sürecinde finans sektörü, odak noktasında önemli yer tutuyor. Bu bağlamda, 4. İslami Finans ve Muhasebe Kongresi alanındaki hassasiyetleri anlamayı ve karşılaşılan zorluklara çözüm bulmayı hedefliyor" dedi.

KATILIM FİNANSIN PAYI

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Kurulun 12. Kalkınma Planı toplantıları kapsamında katılım finansın, sektördeki payının artırılmasına yönelik yeni faizsiz finansal ürünler üzerinde yoğun olarak çalıştığını söyledi. Türkiye'de kira sertifikası ihraçlarının anonim şirket statüsündeki sermaye piyasası kurumlarından olan Varlık Kiralama Şirketleri aracılığıyla gerçekleştirildiğini belirten Gönül, bugün itibarıyla bu şirketlerin sayısının 24'e ulaştığı bilgisini verdi.