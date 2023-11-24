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Merkez Bankası faizi yüzde 40’a yükseltti

HABER MERKEZİ
Merkez Bankası faizi yüzde 40’a yükseltti
Merkez Bankası politika faizini yüzde 35'ten yüzde 40 düzeyine yükseltilmesine karar verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 500 baz puan artışla yüzde 35'ten yüzde 40 düzeyine yükseltilmesine karar verdi. Karar metinde Ekim ayında bir miktar gerileyen manşet enflasyonun son Enflasyon Raporu'nda sunulan görünümle uyumlu seyrettiği belirtildi. Kurul tarafından fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edileceği belirtildi.
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