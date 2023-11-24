Sıfır Atık Projesi’nde 432 milyon ağaç kurtarıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık Projesi ile bugüne kadar 45,5 milyon ton atık geri kazandırıldı. Projede erişilen son rakamları paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "432 milyon ağaç kesilmekten kurtarıldı, toplanan atıklardan 96 milyar liralık gelir sağlandı. 108 milyon varil petrol tasarruf edildi" dedi. Önümüzdeki hafta Birleşik Arap Emirlikleri'nde başlayacak 28. Taraflar Konferansı (COP28) öncesi, bakanlıkların temsilcileri ile değerlendirme toplantısı yapıldı.