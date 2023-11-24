Tarım sektörünün kalbi Growtech Antalya’da attı

ANTALYA ANFAŞ Fuar Merkezi'nde bu yıl 22'nci defa kapılarını açan GROWTECH ANTALYA, 27 ülkeden 195'i yabancı, toplam 598 uluslararası katılımcıyla kapılarını açtı. Fuar Direktörü Engin Er, dünyanın en büyük örtü altı tarım sektörü fuarı GROWTECH ANTALYA'nın her geçen yıl yeni yabancı katılımlarla güçlendiğini ve global bir çekim merkezi haline geldiğini söyledi. Fuarın stant satışlarının 6 ay öncesinde tamamlandığını dile getiren Engin Er, "Yerli ve yabancı firmaların yoğun ilgisiyle birlikte stant satışlarını 6 ay önce tamamladık. Almanya, Hollanda, İspanya, Çin ve Güney Kore milli katılımla fuardaki yerini aldı. 65 firmasıyla fuara katılan Çin, özellikle pandemi sonrasında bir büyüme atağı gerçekleştirdi. 120'den fazla ülkeden gelen ziyaretçilerle birlikte Çin, dünya tarımına GROWTECH ANTALYA aracılığıyla ulaşmayı hedefliyor" diye konuştu.