Ek MTV ne zaman ödenecek? Ek MTV 2. taksit son ödeme tarihi ne zaman?

Ek taksitlerin ilki için son gün 31 Ağustos belirlenmiş ve süre daha sonra 6 Eylül'e kadar uzatılmıştı. Motorlu Taşıtlar Vergisi son taksit ödemeleri Kasım ayı itibarıyla başlıyor. İkinci taksitin ise 30 Kasım gün sonuna kadar ödenmesi gerekiyor.
MTV ÖDEMESİ NEREDEN YAPILIYOR?
Ek MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığına ait "gib.gov.tr" internet adresi, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamasından, anlaşmalı bankaların kredi veya banka kartlarıyla banka hesabından, şubelerden, mobil, telefon ve internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek. Ayrıca, vergi dairesi veznelerine, PTT şubelerine de yapılabilecek.
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