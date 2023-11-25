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Haberler Ekonomi Ek MTV ne zaman ödenecek? Ek MTV 2. taksit son ödeme tarihi ne zaman?

Ek MTV ne zaman ödenecek? Ek MTV 2. taksit son ödeme tarihi ne zaman?

Ek motorlu taşıtlar vergisi (MTV) için son ödeme tarihi araç sahipleri tarafından araştıırlıyor. Ek MTV 2. tasit son ödeme tarihi ne zaman? Ek MTV ödemesi nereden nasıl yapılıyor? soruları Kasım ayında yoğun olarak araştırılıyor. İşte ek MTV ödemesi ile ilgili tüm merak edilenler...

HABER MERKEZİ

Ek MTV 2. taksit ödemesinin son ödeme tarihi merak ediliyor. Araç sahipleri yıl sonu yaklaşırken ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, Ek MTV 2. taksiti ne zaman ödenecek? Ek MTV ödemesi nereden nasıl yapılıyor? İşte 2023 EK MTV ödemesi ile ilgili detaylar...

Ek MTV ne zaman ödenecek? Ek MTV 2. taksit son ödeme tarihi ne zaman?

EK MTV İKİNCİ TAKSİTİ SON ÖDEME TARİHİ
Bu yıl bir kereye mahsus olmak üzere iki kez ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi için son taksit ödemesi kaldı. Ek MTV'nin ilk taksiti ağustos ayında gerçekleştirilmişti. Vatandaşların cezai duruma düşmemek için Ek MTV 2. taksit ödemelerini belirlenen tarihe kadar yatırmaları gerekiyor.

Kasım ayının gelmesiyle birlikte Emlak Vergisi ve Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oluşan finansman ihtiyacı dolayısıyla yapılan ek MTV'nin ikinci taksit ödemeleri başladı. Vergi ödemeleri için süreç başladı. Evi ve otomobili (otomobil, kamyon, otobüs, minibüs, çekici vs...) olan herkesin ödemesi gereken Emlak Vergisi ve ek MTV ödemelerinin son taksitleri bu ay sonuna kadar yatırılacak.

Ek MTV ne zaman ödenecek? Ek MTV 2. taksit son ödeme tarihi ne zaman?

Ek taksitlerin ilki için son gün 31 Ağustos belirlenmiş ve süre daha sonra 6 Eylül'e kadar uzatılmıştı. Motorlu Taşıtlar Vergisi son taksit ödemeleri Kasım ayı itibarıyla başlıyor. İkinci taksitin ise 30 Kasım gün sonuna kadar ödenmesi gerekiyor.

MTV ÖDEMESİ NEREDEN YAPILIYOR?
Ek MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığına ait "gib.gov.tr" internet adresi, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamasından, anlaşmalı bankaların kredi veya banka kartlarıyla banka hesabından, şubelerden, mobil, telefon ve internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek. Ayrıca, vergi dairesi veznelerine, PTT şubelerine de yapılabilecek.

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