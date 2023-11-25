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Haberler Ekonomi GES’ten 7 milyon geldi

GES’ten 7 milyon geldi

CÜNEYT HASÇELİK
GES’ten 7 milyon geldi
Şehzadeler Belediyesi, 2022 yılında kurduğu 1 megawatlık Güneş Enerji Santrali (GES) ile 13 aylık dönemde toplam 3 milyon 9 bin 166,50 kwh enerji üretti. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "13 aylık süreçte elde edilen gelir i7 milyon 224 bin lira olarak gerçekleşti. Yenilenebilir enerji, hayati bir öneme sahip olup, geleceğimizin sürdürülebilirliği için kritik bir role sahiptir. Şehzadeler Belediyesi, bu yatırımıyla sadece ekonomik açıdan değil, aynı zamanda çevresel ve toplumsal açıdan da fayda sağlayarak örnek bir model oluşturdu" dedi.
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