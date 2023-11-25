Şahane cuma çılgınlığı

Şahane Cuma adı verilen indirimlerden yararlanmak isteyenler alışveriş merkezlerini dün erken saatlerden itibaren doldurdu. AVM'lerin ve mağazaların önünde bekleyenler, metrelerce kuyruk oluşturdu. İçeri girenler indirim yapan mağazalarda ürün alabilmek için birbiriyle yarıştı. Alışveriş için bekleyen vatandaşlar, "İnanılmaz derecede bir kalabalık ve yoğunluk var. Bir mont bakmaya gidelim dedik. İnsanlar resmen birbirinin üstüne düşeceklerdi, o derece bir yoğunluk yaşandı. Arkadaşım da internetten stok bulamadığı için mağazaya girmek zorunda kaldı ve bayağı bir kargaşa yaşandı" dedi.

İZMİRLİLER DE MARKALARA KOŞTU

İzmir'de de, dünyaca tanınmış markaların yüzde 40-50'lere varan oranlarda indirime gitmesi adeta alışveriş çılgınlığı yarattı. Muhteşem Cuma indirimlerinden yararlanmak isteyen İzmirliler, alışveriş merkezlerinde indirim başlar başlamaz AVM'lere koştu. Mağazalarda uzun kuyruklar oluşurken, indirimli ürünler kapanın elinde kaldı.Yeni yıl öncesi Cuma gününe özel indirimlere verilen isim olarak kabul edilen 'Muhteşem Cuma' dün kentin birçok noktasındaki AVM'lerde başladı.

KAMPANYALAR CEZBETTİ

Kasım ayının son cumasında başlayan büyük indirimler, vatandaşlar tarafından rağbet gördü. İndirimlerin başlaması ile vatandaşlar alışverişe koştu. Sabahın erken saatlerinde büyük alışveriş merkezine giderek açılmasını bekleyen vatandaşlar, mesai saatinin başlaması ile birlikte dükkanlara koşarak adeta indirimli ürünlere hücum etti. Dünyaca ünlü markalar, Aralık ayını beklemeden satış mağazalarında yaptıkları yüzde 40-50'lere varan indirimler, 3 al 2 öde veya 1 alana 1 bedava gibi kampanyalarla müşterilerini cezbetti.

EN FAZLA GİYİM ÜRÜNLERİNE RAĞBET OLDU

Büyük indirime giren ürünler kapanın elinde kalırken, özellikle müşteriler giyim ürünlerine rağbet gösterdi. Mağazalarda depodaki ürünlerin biri gelip, diğeri giderken kasalarda da uzun kuyruklar oldu. Vatandaşlar, yılbaşı öncesi ürünleri uygun fiyatlarla almayı tercih ettiklerini söyledi.