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Haberler Ekonomi 98 çiftçiye buğday tohumu dağıtıldı

98 çiftçiye buğday tohumu dağıtıldı

HABER MERKEZİ
98 çiftçiye buğday tohumu dağıtıldı
KÜTAHYA'NIN Hisarcık ilçesinde Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) çerçevesinde 98 çiftçiye yüzde 50 hibeli sertifikalı 18 ton 100 kilogram buğday tohumu dağıtıldı, İlçe ve köylerindeki 98 çiftçiye yüzde 50 hibe, sertifikalı 724 dekar alana ekimi yapılacak 18 ton 100 kilogram bayraktar cinsi ekmeklik buğday tohumu dağıtımı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğündeki tohum dağıtım törenine Kaymakam İsmail Tosun, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Çümen, İlçe Jandarma Komutanı Alperen Korkut, İlçe Emniyet Amiri Ayhan Istık, Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Şen, İl Genel Meclisi Üyeleri Mustafa Şen, İbrahim Kılıç ve çiftçiler katıldı.
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