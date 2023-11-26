Çalışan emeklilerin ikramiye sevinci

Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle emeklilere ödenen 5 bin liralık ikramiyenin kapsamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdeyle genişletildi. Çalışan ya da kendi işini yapan emeklilere ödeme yapılmayacağı kararı alınırken ikramiyeden 1,6 milyon civarında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçinin yanı sıra emekli muhtar, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleri de yararlanamamıştı. Gelen talepler üzerine Başkan Erdoğan, Hazine ve Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarıyla görüşülmesini, iki bakanlığın bu konuda bir çalışma yapmasını istedi.

SEVİNDİREN HABER

Böylece çalışan emeklilerin de 5 bin liralık ikramiyeden yararlanacağı yönündeki sevindiren haber geldi. Başkan Erdoğan önceki gün yaptığı açıklamada "Açıkçası emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması şahsen bizim de içimize sinmeyen, bizim de hakkaniyetli bulmadığımız bir durumdu. İnşallah önümüzdeki hafta ilgili kanun teklifini Meclisimize sunacağız.

KAPSAMI GENİŞLEDİ

İlk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve Bağkur'lu esnaf emeklilerimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkânından faydalanmalarını sağlayacağız. Böylece 15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına bir defaya mahsus 5 bin liralık ödeme gerçekleştirmiş olacağız" açıklaması yapmıştı. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, fiilen çalışan emeklilerin de 5000 TL ikramiye alacağını söyledi. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimiz de 5 bin liralık ödemeden yararlanacak. Emeklilerimizi desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

EMEKLİLERDEN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

YENİ Asır'a konuşan Tüm Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, çalışan emeklilerin de 5 bin liralık ikramiyeden faydalanmasının sevince neden olduğunu belirtti. Daha önce bu yönde talepleri olduğunu belirten Ergün, "Bu talebimize olumlu yanıt vererek bizleri sevindiren Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a tüm emeklilerimiz adına çok teşekkür ederiz. Müjdeden dolayı çalışan emeklilerimiz bu karara çok sevindi" dedi. Öte yandan merkezi Ankara'da bulunan Tüm Emekliler Derneği'nin İzmir'deki şube başkanları da Yeni Asır aracılığıyla Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.