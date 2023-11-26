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Haberler Ekonomi Genel Sağlık prim borcu siliniyor

Genel Sağlık prim borcu siliniyor

HABER MERKEZİ
Genel Sağlık prim borcu siliniyor
AK Parti'nin yeni torba yasa teklifi içinde GSS borçlarının silinmesi, nüfus idarelerinin hatalarının faturasının vatandaşa kesilmemesi, sistem sıkıntılarında vergiler için ek süre verilmesi gibi önemli düzenlemeler de yer aldı. Teklifte yer alan bazı düzenlemelere göre ; Zorunlu Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarını ödeyemediği için sağlık hizmetlerine ulaşımda sıkıntı yaşayan vatandaşları rahatlatacak bir düzenleme teklifte yer aldı. 1 Ocak 2014 öncesine ait olup ödenmemiş GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Düzenleme, 31 Aralık 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. Böylece sigortaların borç yükü de hafiflemiş olacak.
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