İnşaat demirine sıkı takip geliyor

DARPHANE ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, yılbaşında devreye alınacak İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) ile yurt içinde üretilen ya da ithal edilen inşaat demirlerinin kullanım aşamasına kadar takip edilmesini sağlayacak. İDİS'le Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından yurt içinde üretilen veya ithal edilen inşaat demirleri, üretim ve ithalat aşamasından nihai satış veya müteahhitçe inşaatlarda kullanım aşamasına kadar izlenecek. Söz konusu sistem verileri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ticaret bakanlıkları ve Gelir İdaresi Başkanlığına da aktarılacak.