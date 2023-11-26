“İş dünyası aile içi şiddete karşı”

İZMİR Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 2017 yılından bu yana "İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı" projesinin bir parçası olduklarını belirterek toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak ve kadınların çalışma ortamlarını iyileştirerek iş yaşamında daha etkin rol alabilmelerini sağlamak amacıyla faaliyetlerini aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Başkan Kestelli, "STK lideri bir kadın, bir anne, bir eş ve iş insanı olarak, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününü, ülkemizde gelinen noktayı kavramak, eksiklerimizi görmek adına bir muhasebe günü olarak değerlendiriyorum. Ayrıca Borsamız sosyal medya hesaplarının profil görseli günün anlam ve önemine uygun olarak Kasım ayı boyunca turuncu renkle kaplayarak bu alandaki aktivizme destek veriyoruz" diye konuştu.