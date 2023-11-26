İzmir’deki piroliz yağı tesisine devlet desteği

İZMİR'DE, Biotrend İleri Dönüşüm ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Sanayi AŞ tarafından yapılacak nafta ikamesi geri dönüşümden piroliz yağı üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, başlangıç tarihi 1 Mart 2023 olan yatırımın süresi 3 yıl olarak belirlenirken, öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar daha ek süre verilebilecek. Komple yeni yatırım olarak hayata geçirilecek projenin planlanan sabit yatırım tutarı, 9 milyar 181 milyon 700 bin lira, nitelikli personel sayısı ise 40 olarak belirlendi.