Kumarhaneler kralının arazisine rezidans yatırımı

'KUMARHANELER kralı' olarak bilinen Ömer Lütfü Topal tarafından Fethiye'de 1990'da yapımına başlanan ancak bir türlü bitirilemeyen ve tinercilerin mekanı haline gelen 'Venedik evleri' yıkıldı. Binaların bulunduğu arsanın Fethiyeli bir iş insanı tarafından satın alındığı ve "Residence" yapılacağı öğrenildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi Foça Mahallesi 1033 Sokak'taki bir arsa 1990 yılında 'Kumarhaneler Kralı' olarak tanınan Ömer Lütfü Topal tarafından satın alındı. Çalış Plajına oldukça yakın noktadaki arsaya 'Venedik Evleri' projesi ismiyle kooperatif şeklinde inşaata başlandı ve evler satıldı. Ancak evler bir türlü bitirilmedi ve sahipleri tarafından da inşaatları tamamlanamadı.

FETHİYELİ İŞ İNSANI ALDI

33 yıllardır metruk halde kalan 50'ye yakın dairenin bulunduğu hayalet site, adeta tinercilerin ve evsizlerin mekanı haline geldi. Polis tarafından kontrol altında tutulan metruk binaların bulunduğu arsa Fethiyeli bir iş insanı tarafından satın alındı. Gözde turizm merkezine yakışmayan metruk haldeki 'Venedik Evleri' sitesinin yerine "Residence" yapımı için sitedeki 50'ye yakın daire iş makineleriyle 2 günde yıkıldı. 'Kumarhaneler kralı' olarak tanınan Ömer Lütfü Topal, 28 Temmuz 1996 gecesi Yeniköy'deki evine giderken, otomobilinde kalaşnikoflarla çapraz ateşe alınarak öldürülmüştü.