Çalışan emeklilere ikramiye önergesi Meclis’te

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile tek seferlik verilecek ikramiyeden kapsam dışında tutulan emeklilerin de faydalanması için çalışma başlatıldı. Kanun teklifi bugün TBMM'ye gelecek ve torba yasaya eklenecek. Bu kapsamda, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne ihdas maddesi olarak eklenmesi için hazırlanan önerge AK Parti Grubuna gönderildi. Komisyondan Meclis Genel Kurulu'na sevk edilecek olan yasa teklifi onaylandktan sonra Aralık ayı içinde uygulamaya konulacak. Başkan Erdoğan'ın talimatı üzerine iki bakanlık çalışmalarını tamamladı.

ARALIK'TA ÖDENECEK

Kanun teklifi yarın TBMM'ye gelecek ve torba yasaya 80. Madde olarak eklenecek. Daha önceki uygulamadan yararlanamayan çiftçi ve Bağ-Kur'lu

esnaf emeklileri ile birlikte 4 milyon 689 bin emekli de bir kereye mahsus 5 bin TL ikramiye alacak. Teklifin yasalaşması ile birlikte Aralık ayının 15'inden sonra daha önce kapsam dışı kalan emekliler ikramiyelerini almış olacaklar. Böylelikle 12,2 milyon çalışmayan emekliye kapsayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi, yeni düzenleme ile birlikte 15 milyon 120 bin emeklinin tamamına ödenmiş olacak. Yasa çıkana kadar emekliye ayrılmış olanlar da ikramiye imkânından yararlanacak.