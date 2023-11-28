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Haberler Ekonomi Ziraat Kuleleri, LEED Platinum Sertifikası aldı

Ziraat Kuleleri, LEED Platinum Sertifikası aldı

HABER MERKEZİ
Ziraat Kuleleri, LEED Platinum Sertifikası aldı

ZİRAAT GYO tarafından geliştirilen İstanbul Finans Merkezi (İFM) Ziraat Kuleleri Projesi, çevreye duyarlı tasarımı, ileri teknolojiye sahip akıllı uygulamalar konusundaki öncü yaklaşımı ve çevresel sürdürülebilirlik misyonu ile dünyada sınırlı sayıda binanın alabildiği "Enerji ve Çevre Tasarımında Liderlik" (LEED) Platinum sertifikasını almaya hak kazandı. İFM Ziraat Kuleleri Projesi'nde, LEED Platinum sertifikası gereklilikleri, tasarım ve inşaat süreci boyunca ön planda tutularak titizlikle uygulanmıştır. Projede kullanılan tüm malzeme, ekipman, makine grupları ve elektro-mekanik sistemler enerji verimliliği ve çevresel etkileri göz önünde bulundurularak tasarlanıp uygulamaları yapıldı.

İLK VE TEK PROJE

Kurumdan yapılan açıklamada "Ziraat GYO'nun, tüm projelerinde çevresel sürdürülebilirlik ve kaliteye verdiği önem, liderliği ve vizyoner yaklaşımı Ziraat Kuleleri projesinin global çapta en prestijli sertifika olan LEED Platinum sertifikasına ulaşmasını sağlayan faktörler olmuştur. İFM Ziraat Kuleleri Projesi, İstanbul Finans Merkezi'nde LEED Platinum sertifikasını almaya hak kazanan ilk ve tek proje olurken, ülkemizde ise sayılı projeler arasındaki yerini almıştır. Bu başarı ile Ziraat GYO`nun sürdürülebilir inşaat uygulamalarına verdiği önem uluslararası ölçekte bir kez daha teyit edilmiştir" denildi.

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