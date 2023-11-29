Altın ve döviz rekor tazeledi

Altın, dolar ve euroda rekor düzeyde yükseliş devam ediyor. Altının gram fiyat 1.877 lira, dolar 28,93, euro ise 31,74 lirayı gördü. Dolar, euro ve altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Haftanın ikinci gününe de yükselişle başlayan 3 yatırım aracı da tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.Dolar 29 liraya doğru koşmaya devam ediyor. Dün günü 28,90'dan tamamlayan kur, 28,93 seviyesine kadar çıkarak rekor tazeledi.

TARİHİ ZİRVEYİ GÖRDÜ

Dolar gibi yönünü yukarı çeviren euro da dün günü 31,69'dan tamamlamıştı. Yükselişini sürdüren euro ise 31,74 ile tarihi zirvesini yeniledi. Dünü 1.872lira seviyelerinden kapatan altının gram fiyatı ise yeni günde de yükselişini sürdürdü. Gram altın 1.877 lirayla rekor tazeledi.Saat 09.50 itibarıyla dolar 28,93'den, euro 31,69'dan, altının gram fiyatı ise 1.875 liradan işlem görüyor.