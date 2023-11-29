Altında yükseliş ne kadar sürecek? 29 Kasım gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altının ons fiyatı ise 2 bin 51 dolarla 4 Mayıs'tan bu zamana kadarki en yüksek seviyesini test ederken, şu sıralarda yüzde 0,1 primle 2 bin 45 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin politikalarının sonuna geldiğine yönelik beklentilerin güçlenmeye devam ettiğini, Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında attığı adımların fiyatlar üzerindeki etkisini artırmayı sürdürdüğünü ifade etti.