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Haberler Ekonomi Altında yükseliş ne kadar sürecek? 29 Kasım gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altında yükseliş ne kadar sürecek? 29 Kasım gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş ne kadar sürecek? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları bugüne nasıl başladı? Dün altının gram fiyatı, ons fiyatındaki artışa paralel olarak günü yüzde 1,31 artışla 1896 liradan tamamladı. Altını yatırım aracı olarak tercih edenler ve evlenecek olanlar fiyatlardaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki altın fiyatları yüksekliyor mu? Gram altın bugün ne kadar? Altın almalı mı satmalı mı? İşte 29 Kasım Çarşamba güncel, anlık altın fiyatları...

AA

Gram altın, çeyrek altın ne kadar? Yarım altın, tam altın yükseldi mi? Altın yatırımcısı fiyatlarda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte 29 Kasım Çarşamba altın fiyatları...

Altında yükseliş ne kadar sürecek? 29 Kasım gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altının gram fiyatı yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 1900 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 130 liradan, Cumhuriyet altını 12 bin 790 liradan satılıyor.

Altında yükseliş ne kadar sürecek? 29 Kasım gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altının ons fiyatı ise 2 bin 51 dolarla 4 Mayıs'tan bu zamana kadarki en yüksek seviyesini test ederken, şu sıralarda yüzde 0,1 primle 2 bin 45 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin politikalarının sonuna geldiğine yönelik beklentilerin güçlenmeye devam ettiğini, Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında attığı adımların fiyatlar üzerindeki etkisini artırmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Altında yükseliş ne kadar sürecek? 29 Kasım gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek iki toplantıda politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, Bankanın yüzde 40 ihtimalle martta faiz indirimlerine başlayabileceği tahmin ediliyor.

Piyasalardaki fiyatlamalar ve Fed yetkililerinin açıklamaları risk iştahını beslemeye devam ederken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,28 ile 15 Eylül'den bu zamana kadarki en düşük seviyeye geriledi.

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