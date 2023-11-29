Eminevim, 250 bininci teslimatını kutladı

Tasarruf finansman sektörünün lideri olma sorumluluğu ile uzun yıllardır sektörün gelişimine yön veren Eminevim, BDDK lisanslı bir finans kurumu olarak ülke çapındaki 119 şubesi ile 85 milyonluk Türkiye'ye hizmet sunuyor. Ekim ayı itibariyle finansmanını sağladığı ev, taşıt ve iş yeri sayısını 250 binin üzerine taşıyan Eminevim, sektörde açık ara farkla bu teslimat sayısına ulaşan ilk ve tek şirket oldu. Eminevim, bu başarısını müşterilerin, çalışanların ve iş ortaklarının katılımıyla gerçekleştirdiği büyük bir törenle coşkuyla kutladı.Kurucusu olduğu tasarruf finansman sektörünün lideri Eminevim, 2023 yılı için hedeflediği 250 bin teslimat rakamını Ekim ayı itibariyle gerçekleştirdi. Sektörde açık ara farkla bu teslimat sayısına ulaşan ilk ve tek şirket olan Eminevim'in özkaynak rakamı da 2023 yılının ilk yarısında 3,6 milyar TL'ye ulaştı. 250 bininci teslimatı kutlamak amacıyla müşteriler, çalışanlar ve iş ortaklarının katılımıyla düzenlenen etkinlikte konuşan ve son yıllarda konvansiyonel sistemlere alternatif yapısıyla çok daha büyük kitlelerle buluşmaya başlayan tasarruf finansman sektörünün finansal modelinin geldiği noktaya değinen Eminevim Genel Müdürü Mustafa Mutlu Çalışkan "Katılım finans ekosistemine önemli bir zenginlik kattığımıza inanıyoruz. Tasarruf finansman sektörünün lideri olarak hedefimiz, bu kapsayıcı ekosistem bütününün de zirvesinde Eminevim'i görebilmek. Aldığımız başarılı finansal sonuçlar bu hedefe doğru önemli bir adım atarak yaklaştığımızın göstergesi. Müşterilerin ihtiyaç ve taleplerini dinleyerek düzenlediğimiz kampanyalar ve bir gün bile olsa ödün vermediğimiz tam zamanında teslimat ilkemizle, 2023 yılında da yeni müşteri ediniminde güçlenerek yolumuza devam ediyoruz. 2023 sonu için sene başında koyduğumuz hedefi Ekim ayında yakalamış olmaktan da ayrıca memnuniyet duyuyoruz" dedi.

HER YIL 70 BİNİ AŞKIN BAŞVURU VE KAYIT

"Belirli bir süre tasarruf ederek elde ettiğiniz birikimle ev, taşıt veya iş yeri sahibi olmak istiyorum" diyorsanız finansal faydaya talip olmuş oluyorsunuz. Yani kredi maliyetine ve faiz yüküne katlanmadan kendi birikimleriniz planınıza uygun bir seviyeye ulaştığında sistem tarafından tahsisi yapılan fon ile birlikte ev, araba veya iş yeri sahibi olabiliyorsunuz. Üstelik her gelir grubundan ve her kesimden tasarruf sahibi bu fırsatlardan faydalanabiliyor" diyen Çalışkan, Türkiye'de ihtiyaçları için kredi kullanmak zorunda kalan milyonlarca kişinin sektör için büyük bir pazar potansiyeli oluşturduğunun da altını çizdi.