Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’dan piyasalara enflasyon mesajı

Son dakika haberi...Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan dikkat çeken enflasyon ve büyüme açıklaması geldi. Erkan, "Enflasyonla mücadelenin ön koşulu kararlılıktır. Finansal istikrarın sağlanmasının nihai çıktısı oynaklığı düşük, sürdürülebilir büyümedir" dedi.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Tüm paydaşlarda ve karar alıcılarda aynı algının oluşması ve mücadeleye dair olan kararlılık enflasyonla mücadelede başarının ön koşuludur. Mücadelenin ilk koşulu ortak algı ve farkındalıktır. Enflasyonla mücadelenin ikinci olmazsa olmaz koşulu doğru dezenflasyon politikalarının devreye sokulması alinde öngörülebilir enflasyon patikasının toplum geneli ve fiyat koyucular tarafından kabul ve itibar görmesidir.

Enflasyondaki yükselişten sonra politika kararlarımızın etkilerinin devreye girmesiyle birlikte beklentilerde ve dağılımında iyileşme işaretleri belirmeye başlamıştır. Gelecekte enflasyonun ne olacağına dair beklentilerde düzelme fiyat oluşumlarına yansımaktadır. Fiyatlama davranışlarında olumlu gelişmeler yaşanıyor. Otomobil, beyaz eşya gruplarında fiyat artış hızı azalmakla birlikte indirimler başladı. Fiyat indirimlerine başlamaları tüketiciler, rekabet ortamı için olukça sevindiricidir.

KİRA ARTIŞLARINDA YAVAŞLAMA SİNYALİ

Büyükşehirlerde kiralık ev ilanlarındaki fiyat artışlarında belirgin yavaşlama sinyali alıyoruz. Parasal aktarım sürdükçe bu gözlemler daha da yaygınlık gösterecektir. Enflasyonun ana eğiliminde gerileme başladı. Kasım ayı öncü göstergeler aylık enflasyonda gerilemenin devam edeceğine işaret etmektedir. Yıllık enflasyon mayıs ayında tepe noktasına ulaştıktan sonra 2024'ün ikinci yarısında gerileyecek.

Döviz kurundaki istikrarın da katkısıyla aylık enflasyon üzerindeki şoklar azalarak maliyetlere ilişkin öngörülebilirlik artacaktır. Dayanıklı mal gibi finansal koşullar ve beklentilere duyarlı ürün fiyatlarında yavaşlama genele yayılarak devam edecek. Otomobil, beyaz eşyada son aylarda uzun zaman sonra talebi canlandırmak için indirimler yapıldığını görmekteyiz. Mal gruplarına ek olarak maliyet gelişmelerini yansıtan ulaştırma ve hizmet gruplarında fiyatlama davranışları normalleşecektir.

Son olarak yapısı gereği yılda bir kere fiyatın güncellendiği kira, eğitim gibi kalemlerde manşet enflasyon geriledikçe daha kademeli yavaşlama göreceğiz. Bu tür kalemlerde dezenflasyon 2024 yıl sonu ve 20252te daha hissedilir hale gelecektir.

Emlak fiyatlarının enflasyonun gerisinde kalmaya başlayan artışlar, yeni kiralık fiyatlarında yatay seyir döviz kuru ile birlikte enflasyon beklentilerinin daha da iyileşmesine yol açacak.