Başkan Ata İzmir esnafının sesi oldu

Şiddetli yağışlar ve denizin taşması ile zarar gören İzmirli esnafa, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata'dan müjdeli haberler geldi. Ankara'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken' e İzmirli esnaf sanatkarların mağduriyetlerini ve beklentilerini aktaran Başkan Ata, zarar gören esnaf için çalışma başlatılacağının sözünü aldı.

ESNAF ZOR DURUMDA

TESK'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla düzenlenen Meslek Eğitimini Geliştirme Kurulu Toplantısı'nda konuşan İESOB Başkanı Yalçın Ata, Işıkhan'a ve TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'e kıyı şeritlerindeki ilçelerde faaliyet gösteren esnafın durumunu anlattı. Ata, 'Konak, Alsancak, Kordon boyu, Karşıyaka, Bostanlı başta olmak üzere denize yakın faaliyet gösteren işletmeler çok zor durumda kaldı. Yağışla gelen fırtına ve deniz taşması tsunami etkisi yarattı. Deniz taşarak kıyı şeridine yakın işyerlerinde su basmasına ve maddi zararlara neden oldu. Stoklarında, işyerlerindeki ürünleri, imalat hammaddeleri ve araçları zarar gören esnaf sanatkarlar, bir süre kendilerini toparlayamayacak duruma düştü.' dedi. Afet sonrası yaşanan elektrik kesintilerinin de sıkıntı yarattığına değinen Başkan Ata, 'Elektriği olmayan işletmeler temizliklerini yeterince yapamadı, ürünlerinin bozulmasını engelleyemedi. Pek çok işletmenin ürün stokları ve imalat hammaddeleri büyük zarar görmüş ve kullanılamayacak durumda. Esnaf büyük maddi ziyana uğramış. Halen daha faaliyetlerini sürdüremeyen, müşteri kabul edemeyen işletmelerimiz bulunuyor' şeklinde konuştu.

TALEPLERİNİ İLETTİ

İESOB yöneticilerinin zarar gören bölgeleri ziyaret ederek durum tespiti yaptıklarını hatırlatan Ata, 'Üyelerimizin durumunu rapor haline getirerek merkezi ve yerel yönetimlere sunacağız. Yerel yönetimlerin taleplerimize duyarsız kalmayacağına inanıyoruz. Hükümetten de vergi, Bağ-Kur ve SSK prim ödemeleri ve kredi taksitlerinin ötelenmesi konusunda destek bekliyoruz. Bu konuda yapılacak bir düzenleme büyük mağduriyet yaşayan esnaf sanatkarları bir nebze olsun rahatlatacaktır' diye konuştu. Başkan Yalçın Ata'yı dikkatle dinleyen Bakan Işıkhan ise, İESOB'nin hazırlayacağı raporu inceleyeceğini ve ilgili mercilerle istişarelerde bulunacağını belirtti. Işıkhan, ülke genelinde hava şartlarından doğan afetler nedeniyle mağdur durumda kalan esnaf sanatkarlar için bir çalışma yapacaklarını ifade etti.