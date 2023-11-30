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Haberler Ekonomi Bergama’daki Bilim Fuarı’na yoğun ilgi

Bergama’daki Bilim Fuarı’na yoğun ilgi

HABER MERKEZİ
Bergama’daki Bilim Fuarı’na yoğun ilgi
BERGAMA Şehit Üsteğmen Cemil Canan Çiçek İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen Bilim Fuarı kapsamında yer alan projeler ziyaretçilerin beğenisini topladı. TÜBİTAK Bilim Fuarı, okullardan yoğun ilgi gördü. Şehit Üsteğmen Cemil Canan Çiçek İmam Hatip Ortaokulunda bu yıl 3'üncü kez gerçekleştirilen etkinlikte yer alan projeler, herkesin dikkatini çekti. Fuarda konuşan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "TÜBİTAK'ın Milli Eğitim Bakanlığı ile yapmış olduğu iş birliği sayesinde çocuklarımızın, ufkunu açmak için çok büyük bir imkân sağlanıyor" dedi.
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