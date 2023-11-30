Bzetmex CEO’su Erdoğan Turan, Bitcoin ETF’lerin geleceğini değerlendirdi

Bzetmex CEO'su Erdoğan Turan ETF'lerin geleceği hakkında değerlendirmede bulundu. Geleneksel finans dünyasında hızlı bir dönüşüm yaşanıyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Bitcoin ETF onayını gündemine aldığı söylentisiyle birlikte kripto piyasası hareketlendi. Peki Bitcoin ETF nedir, yatırımcılar açısından avantaj ve dezavantajları nelerdir? Onaylanması halinde kripto piyasasında neleri değiştirecek? ETF, "Exchange-Traded Fund" (Borsa Yatırım Fonu) ifadesinin kısaltmasıdır. Bitcoin ETF de Bitcoin'in fiyat hareketlerini takip eden bir borsa yatırım fonudur. Bitcoin ETF'ler, yatırımcılara Bitcoin'e sahip olmadan, geleneksel finansal piyasalarda işlem gören bir ürün aracılığıyla yatırım yapma imkânı sunar.

İŞTE AVANTAJLARI

Bitcoin ETF, yatırımcılara şu avantajları sunar:

* Yatırımcılar, bir kripto para borsasına kaydolmak veya bir cüzdan oluşturmak zorunda kalmadan Bitcoin'e doğrudan yatırım yapabilir. Bu, kripto para borsalarının güvenlik, likidite ve düzenleme sorunlarından kaçınmayı sağlar.

* ETF'ler portföy çeşitlendirmesinde fayda sağlar. Yatırımcılar, Bitcoin ETF sayesinde, diğer varlık sınıflarıyla birlikte Bitcoin'e kolayca yatırım yapabilir ve portföylerini çeşitlendirebilir.

* Bitcoin ETF, lisanslı bir ihraççı tarafından yayınlanan ve SEC gibi düzenleyici kurumlar tarafından denetlenen düzenlenmiş bir ürün olacağı için "güven, korunma" ihtiyacı da karşılanmış olur. Yatırımcıların hakları ve çıkarları korunur, olası dolandırıcılık veya manipülasyon riskini azaltır.

PEKİ DEZAVANTAJLARI NELER?

Her yatırımın olduğu gibi, Bitcoin ETF'nin de potansiyel dezavantajları var elbette:

* ETF'nin dezavantajlarından ilki; yönetim ücretleri. Bitcoin ETF'nin ihraççıları, fonu yönetmek için yatırımcılardan ücret alır. Bu ücret, Bitcoin'in getirisini bir miktar düşürür, yatırımcının net kârını azaltır.

* Bitcoin ETF'ler, Bitcoin'in spot piyasasındaki fiyat hareketlerini izlemeyi amaçlar, ancak her zaman tam olarak eşleşmeyebilir. Bu durumda ETF'nin fiyatı, Bitcoin'in fiyatından farklılaşabilir ve yatırımcıların beklentilerini karşılamayabilir.

* Fiziksel olarak desteklenen Bitcoin ETF'ler, Bitcoin'in yerini tutmaz. Yatırımcılar, Bitcoin ETF'ler aracılığıyla Bitcoin'e yatırım yapsalar da, Bitcoin'in kendisine sahip olmazlar. Bu, Bitcoin'in bazı özelliklerini, örneğin merkezi olmama gibi bir seçeneği ortadan kaldırır.

ONAYLANIRSA NELER OLACAK?

Bitcoin ETF'lerin geleceği, SEC'in tutumuna ve kripto para piyasasının gelişimine bağlı. SEC, şu ana kadar herhangi bir spot Bitcoin ETF'ini onaylamadı, ancak Ekim 2021'de Bitcoin vadeli işlemlerine bağlı bir ETF'yi onayladı. Bu, spot Bitcoin ETF'lerin de yakında onaylanabileceği beklentisini artırdı. Spot Bitcoin ETF'lerin onaylanması, kripto para yatırımcıları için büyük bir katalizör olabilir. Bu, Bitcoin'e olan küresel talebi artırabilir, Bitcoin'in fiyatını yükseltebilir, Bitcoin'in geleneksel finans sistemine entegrasyonunu hızlandırabilir ve kripto para birimlerinin meşruiyetini ve kabulünü artırabilir. Ancak birtakım riskler ve sınırlamalar da var. Bitcoin ETF'ler, Bitcoin'in volatilitesine ve düzenleyici belirsizliğine maruz kalabilir, Bitcoin'in spot piyasasındaki fiyatından sapabilir ve yatırımcılara Bitcoin'in gerçek sahipliğini veremez. Bu nedenle, yatırımcıların Bitcoin ETF'lere yatırım yapmadan önce, bu ürünün avantajlarını ve dezavantajlarını değerlendirmeleri, kendi risk profillerine uygun bir karar vermeleri gerekir.