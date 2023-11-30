Fırtına balığın fiyatını uçurdu

DENİZLERDE yaşanan fırtına İzmir'de balık fiyatlarını etkiledi. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte İzmirli vatandaşlar, uygun fiyatlarda balık tüketebilmek için soluğu tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan Havra Sokağı'nda alıyor. Türkiye genelinde ve İzmir'de yaşanan fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamadı. Tezgahlardaki balık sayısında azalma yaşanırken, fiyatlar da yükselişe geçti. Tezgahlarda hamsi 50 ila 70, sardalye 70, çupra 150, levrek 150 ile 180, lüfer 400, somon 200, alabalık 130 liradan satışa sunuluyor.