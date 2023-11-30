Makedonya Göçmenleri yeni ofisine taşındı

1996'da İzmir'de kurulan ve kamu yararı statüsünde faaliyet gösteren Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Bornova Şubesi, önceki ofisinin kentsel yenilemeye girmesi sebebiyle yeni yerine taşındı. Çamdibi Yıldırım Beyazıt Caddesi NO:96/ A'daki yeni dernek merkezi için açılış töreni gerçekleştirildi. Yaşar Holding'in çeşitli birimlerinde 25 yıl müdürlük yapan, ardından Bornova Belediyesi meclis üyeliği ve başkan yardımcılığını yürüten Ercan Kahya, aynı zamanda 2002 yılından beri derneğin başkanlığını sürdürüyor.

HER ŞEY KADININ ESERİ

15 kişilik yönetim kuruluyla birlikte hizmet verdiklerini söyleyen Kahya, "550'nin üzerinde üyesi bulunan derneğimiz bünyesinde kadın kolları ve gençlik kollarımız var. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Dünyada herşey kadının eseridir' sözünden yola çıkarak, kadın eli değen pek çok işin daha kolay ve hızlı gerçekleştiğini görüyoruz. Temel amacımız Makedon kültürünü taşımak. Kültürlerini gelecek nesillere aktarabilen ülkelerin var olduğuna inanıyoruz. Geçmişe baktığımızda da kültürlerini yaşatamayan toplumların tarihe gömüldüğünü görüyoruz. 'Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' cümlesindeki gibi bu ülkenin, bu milletin ilelebet payidar kalması için kültürü yaşamaya ve yaşatmaya çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

SOSYAL YARDIMLAR SÜRÜYOR

Derneğin unvanında yer alan dayanışma kelimesine değinen Ercan Kahya, "Bu konuda da çevreye büyük katkılarımız oluyor. Geçen sene bin 200 erzak ve 15 ton kömür yardımı yaptık. Kadın kollarımız 120 çocuğumuzun giydirilmesine öncülük etti. Şubattaki Güneydoğu depreminde 5 tır erzak ve barınma malzemesi gönderdik. Elimizden bu kadarı geldi. Gönül isterdi ki daha fazlasını ulaştırabilelim. Bağışçılarımız arasında iş insanları, emekliler, asgari ücretli çalışanlar var. Destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.